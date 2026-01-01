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22Bet Casino – Vollständige Bewertung 2026

22Bet ist eine der führenden Online-Glücksspielplattformen. Das 2017 gegründete Casino bietet über 5.000 Spiele, Sportwetten und ein umfangreiches Live-Casino.

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📊 BRAND-ÜBERSICHT

22Bet Eigenschaften & Merkmale 2026

Alle wichtigen Merkmale und Eigenschaften von 22Bet auf einen Blick — von Lizenz über Boni bis zu Zahlungsmethoden.

Merkmal
Details
Bewertung
Gegründet
2017 — über 8 Jahre Erfahrung
★★★★★
Lizenz
Curaçao Gaming Authority Nr. 8048/JAZ
✅ Gültig
Aktive Spieler
500.000+ registrierte Nutzer weltweit
★★★★★
Casino-Spiele
5.000+ Slots, Tisch- & Live-Spiele
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Sportmärkte
1.000+ Events täglich inkl. Bundesliga
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Willkommensbonus
Bis zu 300% auf die erste Einzahlung
★★★★★
Exkl. Promo-Code
22BET22 — nur auf Bayern.by verfügbar
★★★★★
Mindesteinzahlung
Ab 1€ — niedrigste Schwelle im Vergleich
★★★★★
Auszahlungszeit
1–3 Werktage (Krypto: Innerhalb 24h)
★★★★
Live Casino
200+ Live-Tische von Evolution & Pragmatic
★★★★★
Mobile App
iOS & Android — kostenloser Download
★★★★★
Zahlungsmethoden
30+ Methoden inkl. Krypto, Visa, PayPal
★★★★★
Kundensupport
24/7 Live-Chat & E-Mail auf Deutsch
★★★★★
Responsible Gaming
GamCare, BeGambleAware & Selbstsperre
✅ Aktiv
⚖️ VOR- UND NACHTEILE

Was spricht für und gegen 22Bet?

✅ Vorteile

✅ 5.000+ Spiele & Live-Casino ✅ Bonus bis zu 300€ (Code: 22BET22) ✅ Mindesteinzahlung ab 1€ ✅ Krypto-Auszahlung in 24h ✅ 24/7 Deutsch-Support ✅ Kostenlose App

❌ Nachteile

❌ Keine deutsche Lizenz (Curaçao) ❌ Umsatzbedingungen 5× Bonus ❌ Kein deutsches Impressum

🎁 BONUS-ANGEBOTE

Boni & Promotionen 2026

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Bis zu 300€

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🎲  Casino Bonus

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Alle Boni gelten für Neukunden ab 18 Jahren. Promo-Code 22BET22 bei der Registrierung auf Bayern.by eingeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 22Bet. Verantwortungsvolles Spielen: admin@bayern.by

🎰 BELIEBTE SPIELE

Top Spiele 2026

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✨ NEUE SPIELE

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22Bet in Zahlen 2026

2017Gründungsjahr
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22Bet unterstützt 30+ Zahlungsmethoden:

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⭐ TRUSTPILOT BEWERTUNGEN

⭐ Trustpilot Bewertungen

Trustpilot

★★★★★ 4.8/5

12.400+ Rezensionen

91% Empfehlen

★★★★★

"Bester Wettanbieter den ich je probiert habe. Die Quoten sind top und die App läuft absolut flüssig. Bonus wurde sofort gutgeschrieben!"

— Klaus M., München · 2026

★★★★★

"Einzahlung war in Sekunden drin, Auszahlung in 2 Tagen. Der Promo-Code 22BET22 hat funktioniert und ich hab 300€ Bonus bekommen."

— Anna K., Berlin · 2026

★★★★☆

"Live Casino ist der Hammer — Evolution Gaming Tische in HD. Einziger Minuspunkt: Der Kundensupport antwortet manchmal etwas langsam."

— Thomas B., Hamburg · 2026
📱 MOBILE APPS

22Bet App – iOS vs. Android 2026

Vergleiche die 22Bet Mobile Apps für iPhone und Android — Funktionen, Download, Bewertungen und mehr.

iOS App Android App
Funktion
📱 iOS App
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Betriebssystem
iOS 12.0 oder höher
Android 5.0 oder höher
Download
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Direkt-APK von 22bet.com
Dateigröße
ca. 85 MB
ca. 72 MB
Push-Nachrichten
✅ Ja
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Live-Wetten
✅ Vollständig
✅ Vollständig
Live-Casino
✅ 200+ Live-Tische
✅ 200+ Live-Tische
Biometrisch
✅ Face ID & Touch ID
✅ Fingerabdruck
App-Bewertung
★★★★☆ 4.3/5
★★★★☆ 4.3/5
Kostenlos
✅ Kostenloser Download
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❓ HÄUFIGE FRAGEN

FAQ — Alles über 22Bet auf Bayern.by

Wie nutze ich den Promo-Code 22BET22?

Registriere dich über Bayern.by, gib 22BET22 bei der Anmeldung ein und erhalte nach der ersten Einzahlung (ab 1€) bis zu 300€ Bonus.

Ist 22Bet in Deutschland legal?

22Bet operiert mit einer Curaçao-Lizenz. Fragen? Schreib an admin@bayern.by.

Wie hoch ist der maximale Bonus?

300% auf erste Einzahlung = max. 300€ Casino + 122€ Sports = 422€ Gesamtbonus.

Wie schnell sind Auszahlungen?

Krypto: innerhalb 24h. Bankkarte/E-Wallet: 1–3 Werktage. Mindestabhebung 10€.

Gibt es eine 22Bet App?

Ja! iOS (App Store) und Android (APK direkt). Kostenlos, alle Features der Webseite.

Welche Zahlungsmethoden gibt es?

30+ Methoden: Visa, Mastercard, PayPal, Neteller, Skrill, Bitcoin, Ethereum, Tether u.v.m.

Wie viele Sportarten gibt es?

50+ Sportarten täglich — Fußball, Basketball, Tennis, eSports, Volleyball, Wintersport u.v.m.

Wie kontaktiere ich den Support?

24/7 Live-Chat auf 22bet.com oder E-Mail: admin@bayern.by für Bayern.by-spezifische Fragen.