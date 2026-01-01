22Bet
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Bis zu 300€ Willkommens-Bonus bei 22Bet 2026

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★★★★★4.8/5 Trustpilot

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22BET22
💰  300% Bonus bis zu 300€💳  Mindesteinzahlung: ab 1€🔄  Umsatzbedingungen: 5× Betrag

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🎰 CASINO BEWERTUNG

22Bet Casino – Vollständige Bewertung 2026

22Bet

22Bet ist eine der führenden Online-Glücksspielplattformen. Das 2017 gegründete Casino bietet über 5.000 Spiele, Sportwetten und ein umfangreiches Live-Casino.

  • • 5.000+ Casino- und Slotspiele
  • • Vollständig lizenziert (Curaçao)
  • • SSL-verschlüsselt & 24/7 Support
  • • Schnelle Auszahlungen 1–3 Werktage

Auf Bayern.by findest du die vollständige Bewertung für 2026 — unabhängig und aktuell.

📱 APP-VORSCHAU

22Bet App — Dein Casino immer dabei

Die 22Bet App ist mehr als nur ein mobiles Casino — sie ist deine Schaltzentrale für Sportwetten, Slots und Live-Spiele. Über 500.000 Spieler nutzen sie täglich. Hier siehst du, was dich erwartet.

5.000+ Spiele in der Hand
5.000+ Spiele in der HandSlots, Live-Casino und Jackpots — jederzeit und überall. Die 22Bet App bietet das komplette Casino-Erlebnis auf deinem Smartphone.
Sofort-Login via Face ID & Fingerabdruck
🎰5.000+ Slots & 200+ Live-Casino-Tische
Live-Wetten mit Echtzeit-Quoten
💳30+ Zahlungsmethoden inkl. Krypto
🔔Push-Benachrichtigungen für Boni & Aktionen
🆓Kostenloser Download für iOS & Android
iOS & Android · Kostenlos · Kein Download-Limit
📊 BRAND-ÜBERSICHT

22Bet Eigenschaften & Merkmale 2026

Alle wichtigen Merkmale und Eigenschaften von 22Bet auf einen Blick — von Lizenz über Boni bis zu Zahlungsmethoden.

Merkmal
Details
Bewertung
Gegründet
2017 — über 8 Jahre Erfahrung
★★★★★
Lizenz
Curaçao Gaming Authority Nr. 8048/JAZ
✅ Gültig
Aktive Spieler
500.000+ registrierte Nutzer weltweit
★★★★★
Casino-Spiele
5.000+ Slots, Tisch- & Live-Spiele
★★★★★
Sportmärkte
1.000+ Events täglich inkl. Bundesliga
★★★★★
Willkommensbonus
Bis zu 300% auf die erste Einzahlung
★★★★★
Exklusiver Promo-Code
22BET22 — nur auf Bayern.by verfügbar
★★★★★
Mindesteinzahlung
Ab 1€ — niedrigste Schwelle im Vergleich
★★★★★
Auszahlungszeit
1–3 Werktage (Krypto: Innerhalb 24h)
★★★★
Live Casino
200+ Live-Tische von Evolution & Pragmatic
★★★★★
Mobile App
iOS & Android — kostenloser Download
★★★★★
Zahlungsmethoden
30+ Methoden inkl. Krypto, Visa, PayPal
★★★★★
Kundensupport
24/7 Live-Chat & E-Mail auf Deutsch
★★★★★
Verfügbare Sprachen
50+ Sprachen inkl. Deutsch, Englisch
★★★★★
Responsible Gaming
GamCare, BeGambleAware & Selbstsperre
✅ Aktiv
⚖️ VOR- UND NACHTEILE

Was spricht für und gegen 22Bet?

✅ Vorteile

✅ 5.000+ Spiele & Live-Casino ✅ Bonus bis zu 300€ (Code: 22BET22) ✅ Mindesteinzahlung ab 1€ ✅ Krypto-Auszahlung in 24h ✅ 24/7 Deutsch-Support ✅ Kostenlose App

❌ Nachteile

❌ Keine deutsche Lizenz (Curaçao) ❌ Umsatzbedingungen 5× Bonus ❌ Kein deutsches Impressum

🎁 BONUS-ANGEBOTE

Boni & Promotionen 2026

🎰  Welcome Bonus

Bis zu 300€

300% auf die erste Einzahlung mit Code 22BET22. Mindesteinzahlung 1€. Gilt für alle Neukunden.

⚽  Sports Bonus

Bis zu 122€

100% auf die erste Sportwetten-Einzahlung. Bundesliga & Champions League inklusive.

🎲  Casino Bonus

100 Freispiele

100 Freispiele auf Top-Slots. Täglich neue Promotionen für Bestandskunden.

ℹ️

Alle Boni gelten für Neukunden ab 18 Jahren. Promo-Code 22BET22 bei der Registrierung auf Bayern.by eingeben. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von 22Bet. Verantwortungsvolles Spielen: [email protected]

✨ NEUE SPIELE

Neueste 2026

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22Bet Sportwetten
⚽ SPORTWETTEN

22Bet Sportwetten – Bundesliga & mehr

22Bet bietet über 1.000 tägliche Sportevents — Bundesliga, Champions League, eSports und mehr.

  • • 50+ Sportarten verfügbar
  • • Live-Wetten mit Echtzeit-Statistiken
  • • Kombiwetten & Systemwetten
  • • Tägliche Quoten-Boosts

Mit Code 22BET22 erhältst du bis zu 122€ Sports-Bonus.

📈 ZAHLEN & FAKTEN

22Bet in Zahlen 2026

2017Gründungsjahr
5.000+Casino-Spiele
500K+Aktive Nutzer
50K+Transaktionen/Tag
🏆 SOFTWARE-ANBIETER

Top Game-Providers bei 22Bet

Pragmatic Play
Evolution Gaming
NetEnt
Microgaming
BetSoft
Play'n GO
22Bet Zahlungsmethoden
💳 ZAHLUNGEN

Zahlungsmethoden – Schnell & Sicher

22Bet unterstützt 30+ Zahlungsmethoden:

  • • Visa & Mastercard
  • • PayPal, Neteller & Skrill
  • • Bitcoin, Ethereum & Tether
  • • WebMoney, UnionPay

Alle Transaktionen SSL-verschlüsselt. Einzahlungen sofort, Auszahlungen 1–3 Werktage. Min. Auszahlung: 10€.

⭐ Trustpilot Bewertungen

Trustpilot★★★★★ 4.8/512.400+ Rezensionen
91%Empfehlen
★★★★★

"Bester Wettanbieter den ich je probiert habe. Die Quoten sind top und die App läuft absolut flüssig. Bonus wurde sofort gutgeschrieben!"

— Klaus M., München · 2026
★★★★★

"Einzahlung war in Sekunden drin, Auszahlung in 2 Tagen. Der Promo-Code 22BET22 hat funktioniert und ich hab 300€ Bonus bekommen."

— Anna K., Berlin · 2026
📱 MOBILE APPS

22Bet App – iOS vs. Android 2026

Vergleiche die 22Bet Mobile Apps für iPhone und Android — Funktionen, Download, Bewertungen und mehr.

Funktion
📱 iOS App
🤖 Android App
Betriebssystem
iOS 12.0 oder höher
Android 5.0 oder höher
Download
Apple App Store
Direkt-APK von 22bet.com
Dateigröße
ca. 85 MB
ca. 72 MB
Push-Nachrichten
✅ Ja
✅ Ja
Live-Wetten
✅ Vollständig
✅ Vollständig
Live-Casino
✅ 200+ Live-Tische
✅ 200+ Live-Tische
Zahlungsmethoden
30+ Methoden
30+ Methoden
Biometrisch
✅ Face ID & Touch ID
✅ Fingerabdruck
App-Bewertung
★★★★☆ 4.3/5
★★★★☆ 4.3/5
Kostenlos
✅ Kostenloser Download
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❓ HÄUFIGE FRAGEN

FAQ — Alles über 22Bet auf Bayern.by

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